Erfolg für den hr-Tatort „Wendehammer“. Auch in ihrem vierten Fall konnte das Frankfurter Ermittler-Duo Margarita Broich als Anna Janneke und Wolfram Koch als Paul Brix beim Fernsehpublikum punkten: Der TV-Krimi, den der Hessische Rundfunk (hr) am gestrigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten zeigte, holte mit 7,90 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,9 Prozent den bundesweiten Tagessieg. In Hessen erreichte der Fall mit 710.000 Zuschauern sogar einen Marktanteil von 27,4 Prozent.



Neben Margarita Broich und Wolfram Koch waren in weiteren Rollen Jan Krauter, Constantin von Jascheroff, Roeland Wiesnekker, Zazie de Paris, Cornelia Froboess, Joachim Bißmeier, Susanne Schäfer, Christoph Luser und Lisa Hagmeister zu sehen. Regie führte Markus Imboden, das Drehbuch stammt von Stephan Brüggenthies und Andrea Heller, die Redaktion lag bei Lili Kobbe und Liane Jessen.



Für ihre Rolle im Tatort „Wendehammer“ wurde Margarita Broich im Oktober mit dem Hessischen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet.



Der nächste Fall des Frankfurter Ermittlerteams ist unter dem Titel „Land in dieser Zeit“ bereits am Sonntag, 8. Januar 2017, im Ersten zu sehen.