Das Bläsertrio mit Musikern des hr-Sinfonieorchesters präsentiert am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr im hr-Sendesaal in Frankfurt ein anspruchsvolles und vielseitiges Programm.



Das Bläsertrio der beiden hr-Klarinettisten Sven van der Kuip und Ulrich Büsing war im hr-Sendesaal schon mehrfach zu erleben und hat stets begeistert.



Auch diesmal präsentieren sie ein vielgestaltiges Programm rund um Klarinette, Bassetthorn und Klavier. Zwischen romantischen Werken von Robert Schumann, Max Bruch, Antonín Dvořák und Michail Glinka ist dabei auch eine originelle zeitgenössische Komposition von Erkki-Sven Tüür aus Estland zu hören.



Konzertkarten zu 19 Euro sind beim hr-Ticketcenter (Telefon 069/155-2000) und an der Tageskasse erhältlich. Schüler und Studenten erhalten bis zu 50 Prozent Ermäßigung.



Weitere Informationen:

www.hr-Sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester



Das hr-Sinfonieorchester hat im Social Web das Hashtag #hrSO.