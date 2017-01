Ein Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven und dazu eine Schostakowitsch-Sinfonie: Das stand auch auf dem Programm, mit dem David Afkham 2010 den Salzburger „Young Conductors Award“ gewann. Nun gastiert er zusammen mit dem Pianisten Pierre-Laurent Aimard und dem hr-Sinfonieorchester am Donnerstag, 2., und Freitag, 3. Februar, in der Frankfurter Alten Oper. Am Mittwoch, 1. Februar, gibt es bereits die 5. Sinfonie von Dimitrij Schostakowitsch in der Reihe „Junge Konzerte“ zu hören.Spätestens seit diesem begeisternden Auftritt von 2010 zählt der 1983 in Freiburg geborene Afkham zu den aufregendsten jungen Dirigenten Deutschlands. Er ist ein Musikvermittler, der mit viel körperlicher Präsenz und großer kom-munikativer Offenheit jedes Orchester und jedes Publikum mitreißen kann. Nach seinen Debüts beim Concertgebouw-Orchester und dem Philharmonia Orchestra London war Afkham 2014 auch erstmals beim hr-Sinfonieorchester zu Gast.Solist ist dabei ein Pianist, der schon in der vergangenen Spielzeit mit seinem intensiven Spiel faszinierte, jedoch erst spät zu Beethovens Klavierkonzerten gekommen ist: „Ich habe nichts gegen Beethoven“, erklärte Pierre-Laurent Aimard in einem Interview. „Ich habe aber etwas gegen die Faulheit, sich nur mit erfolgreichem Repertoire zu beschäftigen.“Als „Chaos statt Musik“ bezeichnete einst Joseph Stalin die Werke von Dmitrij Schostakowitsch. Der Komponist war ab 1936 immer wieder ins Fadenkreuz des russischen Diktators geraten, weil diesem seine Musik nicht geheuer war. Schostakowitschs 5. Sinfonie nun wurde ein Balanceakt: Nach außen hin Ju-beltöne nach Stalins Geschmack, aber bei genauem Hinhören doch exakt das Gegenteil. Statt triumphal ist sie eher diabolisch, statt Jubeltönen hört man eher die Resignation heraus.Das Konzert gibt es als Video-Livestream am Freitag, 3. Februar, auf www.hr-sinfonieorchester.de. hr2-kultur sendet ebenfalls eine Live-Übertragung ab 20.04 Uhr sowie eine Aufzeichnung am Dienstag, 14. Februar, um 20.04 Uhr.David Afkham, DirigentDatum: Mittwoch, 1. Februar, 19 UhrOrt: Alte Oper Frankfurt, Großer SaalKarten: 15,50 Euro (Konzertreihe für Schüler, Studierende und Auszubildende)Pierre-Laurent Aimard, Klavier; David Afkham, DirigentDatum: Donnerstag, 2., und Freitag, 3. Februar 2017, jeweils 20 Uhr, Konzerteinführung jeweils 19 UhrOrt: Alte Oper Frankfurt, Großer SaalKarten: 54,50 / 44,50 / 35,50 / 26 / 17 Euro (Schüler/Studierende/Auszubildende bis zu 50 Prozent Ermäßigung) unter Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.deDas hr-Sinfonieorchester hat im Social Web das Hashtag #hrSO.Hessischer RundfunkPressestelle