Im Rahmen der Reihe „Alsfeld Musik Art“ präsentieren Musiker des hr-Sinfonieorchesters am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld ein attraktives Kammermusik-Programm, das im Zeichen des Barock steht.



Drei Generationen von bedeutenden Komponisten des Hoch- und Spätbarock aus Frankreich und Deutschland sind dabei im attraktiven Programm mit ihren Werken vertreten. Was sie alle eint und auszeichnet, ist ihre Lust am und ihre Fähigkeit zum Verschmelzen der in der damaligen Musikästhetik miteinander konkurrierenden französischen und italienischen Stile. Dass jene vielbeschworene „Réunion des deux goûts“ zugleich auf allerhöchstem künstlerischen Niveau geschah, versteht sich bei Komponisten wie Couperin, Telemann und Johann Sebastian Bach sowie dessen ältestem Sohn Wilhelm Friedemann von selbst.



Konzertkarten zu 15,- Euro sind im Vorverkauf bei Buch 2000, Alsfeld, Marktplatz, Telefonnummer 06631/2319 und an der Tageskasse erhältlich. Ermäßigung für Schüler und Studenten.



Weitere Informationen:

www.hr-Sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester



Das hr-Sinfonieorchester hat im Social Web das Hashtag #hrSO.