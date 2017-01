Alle zwei Jahre veranstaltet das hr-Sinfonieorchester gemeinsam mit der Frankfurter Museums-Gesellschaft, der Alten Oper und der Oper Frankfurt den international renommierten Wettbewerb für junge Dirigenten in Frankfurt am Main. Die öffentliche Finalrunde mit den drei besten der knapp 300 Bewerber wird am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr im Großen Saal der Alten Oper ausgetragen. Sie werden Werke von Ravel, von Weber, Berlioz, Dukas und Elgar präsentieren.Bei der diesjährigen achten Ausgabe des Wettbewerbs vom 7. bis 12. Februar ist das Frankfurter Opern- und Museumsorchester der musikalische Partner der Wettbewerbsteilnehmer in der Vorrunde. Das hr-Sinfonieorchester bestreitet das Finale, ein öffentliches Konzert, in dem die drei Preisträger gegeneinander mit teilweise zugelosten Werken antreten, platziert und prämiiert werden.In der Jury der Endrunde sitzen diesmal neben der Schirmherrin Lady Valerie Solti unter anderen Ingo de Haas (1. Konzertmeister des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters), TomᚠNetopil (GMD des Aalto Theaters Essen und Chefdirigent der Essener Philharmoniker, Preisträger des 1. Internationalen Dirigentenwettbewerbs Sir Georg Solti 2012), Dr. Stephan Pauly (Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper Frankfurt), Jeremy Rothman (Vizepräsident für künstlerische Planung The Philadelphia Orchestra), Ilona Schmiel (Intendantin Tonhalle-Gesellschaft Zürich und Tonhalle-Orchester Zürich), Michael Traub (hr-Musikchef und Orchestermanager des hr-Sinfonieorchesters), Sebastian Weigle (Chefdirigent des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters und GMD der Oper Frankfurt).293 junge Dirigentinnen und Dirigenten aus 58 Ländern, alle zwischen 19 und 35 Jahre alt, hatten sich dieses Mal beworben. Die zwanzig Besten werden nun eingeladen, sich in zwei schwierigen Vorentscheidungen miteinander zu messen. Nach dem Finalkonzert werden die Preise vergeben, die je mit 15.000, 10.000 und mit 5.000 Euro dotiert sind. Die Gewinner des ersten und zweiten Preises erhalten zudem Einladungen zu Dirigaten des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters oder des hr-Sinfonieorchesters sowie zu weiteren deutschen und internationalen Orchestern.Eine Aufzeichnung der Finalrunde sendet hr2-kultur am Abend des 12. Februar ab 20.04 Uhr.Konzert – FinalrundeDatum: Sonntag, 12. Februar 2017, 11 UhrOrt: Alte Oper Frankfurt, Großer SaalKarten: 14 / 24 / 34 / 44 Euro unter Telefon 069/1340400 oder www.alteoper.de hr-Sinfonieorchester - Dirigenten der FinalrundeMaurice Ravel: La Valse (für alle drei Kandidaten)Carl Maria von Weber: Ouvertüre zu OberonHector Belioz: Konzertouvertüre „Le Carnaval Romain“Paul Dukas: Der ZauberlehrlingEdward Elgar: Pomp and Circumstances March No. 1Der Internationale Dirigentenwettbewerb Sir Georg Solti ist ein Gemeinschaftsprojekt der Alten Oper Frankfurt, der Frankfurter Museums-Gesellschaft e.V., des hr-Sinfonieorchesters und der Oper Frankfurt.Er wird ermöglicht durch:Dr. Marschner Stiftung, arsago Alternative Capital Management, Dr. Hans Feith und Dr. Elisabeth Feith-Stiftung, Frankfurter Volksbank, Steigenberger Frankfurter Hof, Rotkäppchen Sektkellerei, Stadt Frankfurt am Main.Die Schirmherrschaft hat Lady Valerie Solti.Hessischer RundfunkPressestelle