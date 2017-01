Musiker des hr-Sinfonieorchesters präsentieren am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr im Elfenbeinmuseum in Erbach ein attraktives Kammermusik-Programm mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert.



Mozart und Schubert sind stets Garanten für ein erfüllendes Kammermusik-Programm. So auch in diesem Konzert in der Elfenbeinstadt Erbach. Klassische Leichtigkeit und Brillanz, gepaart mit „zigeunerischen“ Klängen und „alla turca“-Elementen sowie einem untrüglichen Sinn für dramatische Kontraste, sind dabei im Mozart'schen Klaviertrio zu erleben.



Entrückte Klangschönheit und dramatische Kontraste, Rätselhaftigkeit und Vollkommenheit stehen für Schuberts Notturno und für das Streichquintett, seinem wenige Monate vor dem Tod entstandenen kammermusikalischen Schwanengesang.

Konzertkarten zu 24,- Euro sind im Vorverkauf beim Elfenbeinmuseum Erbach, Telefonnummer 06062/6420, und an der Tageskasse erhältlich. Ermäßigung für Schüler und Studenten.



Weitere Informationen:

www.hr-Sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester



Das hr-Sinfonieorchester hat im Social Web das Hashtag #hrSO.