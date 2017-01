Im ersten „Kammerflimmern“ des Jahres präsentieren Musikerinnen und Musiker des hr-Sinfonieorchesters ein Meisterwerk der romantischen Kammermusik am Mittwoch, 8. Februar, um 20.30 Uhr im Clubambiente des Orange Peel, Kaiserstraße 39 in Frankfurt: Franz Schuberts Streichquintett C-Dur.



Entrückte Klangschönheit und dramatische Kontraste, Rätselhaftigkeit und Vollkommenheit sind in diesem Streichquintett zu erleben, jenem wenige Monate vor Schuberts Tod entstandenen kammermusikalischen Schwanengesang.



Konzertkarten zu 10 Euro sind im Orange Peel in Frankfurt, Kaiserstraße 39, an der Abendkasse erhältlich.



