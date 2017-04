Musiker des hr-Sinfonieorchesters präsentieren zusammen mit dem Oboisten François Leleux, dem „Artist in Residence“ des hr-Sinfonieorchesters, am Sonntag, 23. April, um 18 Uhr im hr-Sendesaal in Frankfurt Kammermusik des Barock und der Wiener KlassikDen französischen Oboisten François Leleux kann man als „Artist in Residence“ des hr-Sinfonieorchesters in dieser Spielzeit mehrfach als Solist und sogar als Dirigent bewundern. Doch der Musiker ist auch ein herausragender Kammermusiker.Gemeinsam mit Musikern des hr-Sinfonieorchesters präsentiert er in diesem Programm ein ganzes Füllhorn herrlicher Kammermusik aus der Zeit des Barock und der Wiener Klassik in unterschiedlichen Besetzungen.Konzertkarten zu 19 Euro sind beim hr-Ticketcenter (Telefon 069/155-2000) und an der Tageskasse erhältlich. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.Das hr-Sinfonieorchester hat im Social Web das Hashtag #hrSO.Hessischer RundfunkPressestelle