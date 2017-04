Im zweiten „Kammerflimmern“ des Jahres präsentieren Musikerinnen und Musiker des hr-Sinfonieorchesters zwei Meisterwerke der romantischen Kammermusik am Mittwoch, 26. April, um 20.30 Uhr im Clubambiente des Orange Peel in Frankfurt.Carl Maria von Webers heiter-kapriziöses Klarinettenquintett B-Dur op. 34 bildet mit seiner unwiderstehlich fröhlichen Aura den Ausgangspunkt, die gefühlssatte Harmonik und Klanglichkeit von Johannes Brahms' Klarinettenquintett h-Moll op. 115 als leidenschaftliches Spätwerk das musikalische Ziel des AbendsOrt: Orange Peel, Kaiserstraße 39, FrankfurtKarten: 10 Euro an der AbendkasseDas hr-Sinfonieorchester hat im Social Web das Hashtag #hrSO.Hessischer RundfunkPressestelle