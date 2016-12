Eben war die hr-Bigband noch mit ihrem Weihnachtsprogramm im ausverkauften Musiklokal Südbahnhof zu Gast, jetzt begrüßt sie dort das neue Jahr mit den Werken des größten Jazzbotschafters aller Zeiten. Am Donnerstag, 12., und Freitag, 13. Januar, feiert sie den Hardbop von „Art Blakey’s Jazz Mesengers“.Von 1955 bis zu seinem Tod 1990 definierte Art Blakey mit seinen Jazz Messengers die Speerspitze des kraftvoll swingenden Hardbop. Die Namen der Musiker, die in diesen 35 Jahren für den aus Pittsburgh stammenden Schlagzeuger als „Botschafter“ agierten, liest sich wie ein „Who’s Who“ des Modern Jazz. Komponisten wie Horace Silver, Benny Golson oder Wayne Shorter trugen zum Repertoire der Band bei und schufen eine Vielzahl unvergesslicher Jazzstandards, darunter Hits wie „Moanin’“ oder „Blues March“.Solche und andere Schätze aus dem Bandbook der Messengers werden in diesem Programm jazzorchestral präsentiert und von den Musikern der hr-Bigband mit solistischen Glanzlichtern versehen. So lebt Blakeys Botschaft weiter in der Musik von vielen Mitstreitern, deren Karrieren er gefördert hat, in den Schlagzeugern, deren Mentor er war, und den zahllosen Fans, die die Musik der Messengers lieben.Ralf Hesse, LeitungDatum: Donnerstag, 12., und Freitag, 13. Januar, jeweils 20 UhrOrt: Musiklokal Südbahnhof, Diesterwegplatz, FrankfurtKarten unter Telefon: 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.deHessischer RundfunkPressestelle