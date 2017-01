Die hr-Bigband tauscht auch 2017 den Konzertsaal mit der Turnhalle oder Aula und holt so zahlreiche hessische Schüler aus den Weihnachtsferien: Von Dienstag, 17., bis Dienstag, 24. Januar, geht die hr-Bigband wieder auf Schultour und gibt exklusive Konzerte in Hanau, Groß-Gerau, Bad Schwalbach, Wiesbaden, Hofgeismar und Schlüchtern. Die Auftritte der Band werden von Mädchen und Jungen der jeweiligen Schule moderiert, die in Workshops von Profis des Hessischen Rundfunks vorbereitet werden.In den Workshops lernen die Jungmoderatoren, wie man ein Ensemble präsentiert und wie vielfältig Bigband-Musik heute klingen kann. Das speziell zusammengestellte Musikprogramm soll den Facettenreichtum des Jazz von Duke Ellington und George Gershwin über Musik aus Südafrika bis zu Jazzrock zeigen und beinhaltet diesmal auch wieder einen aktuellen Popsong, den Saxofonist Oliver Leicht neu für das Jazzorchester arrangiert hat. „Die Bewerbungen der hessischen Schulen sind mittlerweile so zahlreich, dass wir diesmal sogar sechs statt vier Orte besuchen“, erzählt Orchestermanager Olaf Stötzler, „ab dem kommenden Frühjahr gibt es eine neue Bewerbungsrunde für die Tour 2018.“Natürlich dürfen die Jugendlichen den Profimusikern bei den Konzerten auch Fragen stellen: etwa nach der Berufswahl, dem Instrument oder wie Improvisation eigentlich funktioniert. Nur auf eine immer wiederkehrende Frage haben die 17 Musiker der hr-Bigband noch immer keine plausible Antwort gefunden: Warum spielt bei ihnen eigentlich keine Frau mit? Aber vielleicht kann das der weibliche Jazznachwuchs einfach bald selbst ändern.: Alle Konzerte sind nicht öffentlich, sondern exklusiv für die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Schulen. Bewerbungen und Fragen zu den Schulkonzerten beantwortet: jochen.stolla@hr.de.• Dienstag, 17. Januar, 11.30 Uhr, Hohe Landesschule Hanau (Konzert in der August-Schärtner-Halle, Martin-Luther-King-Straße 48)• Mittwoch, 18. Januar, 11 Uhr, Prälat-Diehl-Schule, Groß-Gerau• Donnerstag, 19. Januar, 12.40 Uhr, Albert-Schweitzer-Schule, mit Schülern der Gustav-Heinemann-Schule, Hofgeismar• Freitag, 20. Januar, 11 Uhr, Elly-Heuss-Schule, Wiesbaden (Konzert in der Sporthalle Elsässer Platz, Klarenthaler Straße 28)• Montag, 23. Januar, 11.30 Uhr, Nikolaus-August-Otto-Schule, Bad Schwalbach• Dienstag, 24. Januar, 11 Uhr, Stadtschule Schlüchtern (Konzert in der Stadthalle, Schlossstraße)Hessischer RundfunkPressestelle