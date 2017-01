Jim McNeely präsentiert Highlights aus seinem Schaffen für die hr-Bigband und lässt den Bassisten Thomas Heidepriem noch einmal sein ganzes Können zeigen, bevor der im April seinen Hut nimmt. Das Programm gibt es am Dienstag, 31. Januar, im ausverkauften Konzert beim Jazzfest der Musikhochschule in Frankfurt zu hören, aber auch am Donnerstag, 2., und Freitag, 3. Februar, im Kulturforum Wiesbaden.Seit neun Jahren arbeitet Jim McNeely eng mit der hr-Bigband zusammen, sechs davon als ihr Chefdirigent. In dieser Zeit hat er vielen namhaften Gästen durch seine einfühlsamen, kreativen und immer hochmusikalischen Arrangements orchestrale Gewänder geschneidert, die „sitzen wie ein Maßanzug von Armani“. So jedenfalls drückte es der Pianist Richie Beirach aus. Besonders schätzt McNeely die reichhaltigen Klangfarben, die ihm in einer Big Band zur Verfügung stehen – im Gegensatz zu kleineren Besetzungen.Für dieses Konzertprogramm bringt Jim McNeely einige seiner besten Stücke mit, kunstvoll gefertigt aus der Musik von John Coltrane, Joe Zawinul, Branford Marsalis und The Bad Plus. Ein besonderer Fokus wird dabei auf dem allseits geschätzten Bassisten der hr-Bigband Thomas Heidepriem liegen, der sich nach einem letzten Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie am 1. April in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.Das Konzert am Dienstag, 31. Januar, wird live ab 20.04 Uhr in hr2-kultur übertragen.Jim McNeely, LeitungDatum: Dienstag, 31. Januar, 20 UhrOrt: Jazzfest der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Eschersheimer Landstraße 29, FrankfurtAchtung, ausverkauft! Ev. Restkarten an der AbendkasseDatum: Donnerstag, 2., und Freitag, 3. Februar, jeweils 20 UhrOrt: Kulturforum, Schillerplatz, WiesbadenKarten 19 Euro unter Telefon: 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de Hessischer RundfunkPressestelle