„Koloss von Rio“ wird er genannt, und der „Spiegel“ betitelte ihn einmal liebevoll als „Rampensau“ mit im Jazz eher seltenen Entertainer-Qualitäten. Ed Motta, Sänger und Multiinstrumentalist aus Rio de Janeiro, bedient sich mit brasilianischer Leichtigkeit bei seiner Arbeit an Jazz, Funk und Pop. Am Donnerstag, 16., und Freitag, 17. Februar, lässt er sich erstmals auf ein großes Jazzensemble ein und tritt gemeinam mit der hr-Bigband im hr-Sendesaal auf.Seit Ed Motta, 1971 geboren, Ende der Achtziger als 17-Jähriger Disco-Soul-Wunderknabe mit „Manuel“ seinen ersten Hit hatte, fließen in sein Songwriting immer mehr Ingredienzen von Soul bis Samba und Rock bis Jazz ein. Vielleicht ist das auch auf sein angeblich 30.000 Tonträger umfassendes Musikarchiv zurückzuführen.Von seinen eigenen zahlreichen Alben wird "Aystelum" im Jahr 2006 für den Latin-Grammy nominiert. Über „AOR“ von jubelt 2013 die Presse: „Das beste Album, das Steely Dan nie aufgenommen haben.“ Das Nachfolge-Album des Brasilianers, „Perpetual Gateways“, nimmt sich des Westcoast-Pop an, schlägt aber auch einen Bogen hin zu den dunkleren Jazz-Sounds der amerikanischen Ostküste.Ed Motta, der mit zahlreichen namhaften Künstlern und Orchestern gearbeitet und zudem Soundtracks komponiert hat, fokussierte sich stets auf seine Solo-Karriere. Wie er zusammen mit einer Bigband klingt, darauf darf das Frankfurter Publikum gespannt sein.Das Konzert am Donnerstag, 16. Februar, gibt es als Video-Livestream auf www.hr-bigband.de und ab 20.04 Uhr als Live-Übertragung in hr2-kultur.Ed Motta, Gesang, Keyboard; Magnus Lindgren, LeitungDatum: Donnerstag, 16., und Freitag, 17. Februar, jeweils 20 UhrOrt: hr-Sendesaal, Bertramstraße 8, FrankfurtKarten: 19 Euro unter Telefon: 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de Hessischer RundfunkPressestelle