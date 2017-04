Jetzt ist es raus: Zusammen mit der deutschsprachigen Soulsängerin Joy Denalane spielt die hr-Bigband am Freitag, 9. Juni – am ersten Abend des Hessentags in Rüsselsheim –, um 20 Uhr im „hr-Treff“ im Mainvorland. Besucher können das erste Aufeinandertreffen der Soulqueen mit dem Jazzorchester bei freiem Eintritt erleben.„Heut Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft“, sang Joy Denalane 1999 an der Seite ihres späteren Ehemanns Max Herre. „Mit dir“ wurde zum Sommerhit und Joy Denalane zur deutschen Soulqueen. Auf ihrem neuen Album „Gleisdreieck“ stellt die aus Berlin stammende Tochter einer Deutschen und eines Südafrikaners Fragen nach Heimat und Identität. Schon immer legte die Sängerin Wert auf Substanz. Afrikanische und afroamerikanische Beats sorgen dafür, dass ihre Musik trotzdem tanzbar bleibt. Beim Hessentag in Rüsselsheim kann man Joy Denalane nun mit der vollen Unterstützung der hr-Bigband erleben.Beim Hessentag spielt die hr-Bigband traditionell mit Popkünstlern. 2009 in Langenselbold hatte die hr-Bigband mit dem Reggae-Star Patrice einen um-jubelten Auftritt vor mehreren Tausend Menschen. 2013 in Kassel begeisterte sie zusammen mit der finnischen Rockband Sunrise Avenue, 2014 in Bens-heim mit Tim Bendzko und 2015 in Hofgeismar mit Laith Al-Deen und Max Mutzke, 2016 in Herborn war Stefan Gwildis zu Gast.Joy Denalane, Gesang; Jörg Achim Keller, LeitungDatum: Freitag, 9. Juni, 20 UhrOrt: „hr-Treff“Eintritt frei!