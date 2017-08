Der Anstarr-Test – verschärft!

Der Schauspieler soll jetzt sehr direkt auf sich aufmerksam machen, in dem er sich gegenüber den Besuchern eines Cafés setzt und diese direkt anschaut. Dr. Ute-Regina Roeder weiß, dass man so ein Verhalten als sehr unangenehm empfindet. Wir machen uns keinen Reim drauf, was die andere, fremde Person interessieren könnte. In unserem Test allerdings reagierte eine Dame anders als gedacht. Sie freut sich über die Aufmerksamt des jungen Mannes und beginnt ein Gespräch. Ein unge-wöhnlich offener Mensch.



Die meisten Menschen sind nicht so offen und mögen es nicht, angestarrt zu werden, empfinden es als sehr unangenehm und fühlen sich beobachtet. In solchen Momenten finden sogenannte Selbstaufmerksamkeitsprozesse statt, man wird verunsichert. Deswegen ist vor allem in engen Räumen "Wegschauen" angesagt.